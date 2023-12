Carne coltivata, insetti, alghe: la nuova frontiera della sostenibilità saranno i novel food?

«Oggi abbiamo bisogno di produrre più proteine utilizzando meno risorse della terra. E il settore degli insetti commestibili può essere un’opportunità per innovare così il settore e per creare valore nella filiera agro alimentare dei novel food made in Italy. Introducendo la polvere di grillo nelle categorie di uso comune nelle percentuali consentite dai Regolamenti di attuazione, come ad esempio in pane, pasta, pizza, biscotti, snack, potremmo aggiungere i benefici nutrizionali di questa materia prima naturale a tipologie di cibo che già consumiamo normalmente. Etichettati in modo chiaro e trasparente affinché sia ben evidente la presenza di questo ingrediente distintivo e innovativo, i novel food contenenti polvere di grillo saranno una scelta in più per il consumatore alla ricerca di innovazione e nuove esperienze gustative, ma sempre attento alla composizione nutrizionale e alla sicurezza», ha commentato in un’intervista Carlotta Totaro Fila, fondatrice di Alia Insect Farm.