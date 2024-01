«Perfect Days», «The Holdovers», «Povere Creature!» e «Green Border», quattro film d’autore da non perdere in vista degli Oscar

Il film di Holland, fotografato in bianco e nero (tranne per l’inquadratura inziale dall’alto sulla foresta attraverso cui corre il confine, il green border del titolo) e filmato quasi interamente camera a mano, da vicino, fissandosi su corpi e volti, non risparmia nulla allo spettatore per come mostra violenze, oppressioni, ingiustizie. Ma allo stesso tempo recupera un’umanità complessa, che emerge fra le pieghe del racconto e tocca da vicino le coscienze degli spettatori portati, questi ultimi, a chiedersi come si comporterebbero se si trovassero in situazioni simili e in una delle diverse posizioni che il film racconta. Per noi, che in Italia i migranti siamo abituati a vederli arrivare dal mare, un’occasione per riflettere e confrontarci da vicino con un uno dei più grandi drammi della contemporaneità assumendo una prospettiva differente. Da non perdere.