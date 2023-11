«Napoleon» di Ridley Scott: un kolossal vecchia scuola che fa i conti con la Storia (del cinema)

Tuttavia il film su Napoleone con cui tutti hanno paura di confrontarsi non è mai stato realizzato e, sostanzialmente, non esiste. Si tratta del «Napoleon» di Stanley Kubrick: l’opera che l’autore americano ha provato a girare per tutta la vita e non è mai riuscito a portare a termine. Destinato a essere messo in cantiere subito dopo «2001: Odissea nello spazio» (1968), il film non vide la luce per una serie di problemi produttivi e per il costo esorbitante preventivato che nessuna casa di produzione si sentì di affrontare. Kubrick – che aveva speso oltre due anni di ricerche con assistenti ed esperti raccogliendo una enorme quantità di materiale fra cui 15.000 fotografie di possibili location e 17.000 diapositive e arrivando a produrre un’intera sceneggiatura – virò su un progetto meno ambizioso nel quale potesse riciclare gran parte del lavoro già fatto e realizzò «Barry Lindon» (1975).