«Mondovisioni», sei documentari per raccontare la complessità del nostro tempo

I film saranno proiettati ogni martedì, con inizio alle 20.45 presso il Cinema Teatro del Borgo. Il programma spazia tra attualità e riflessione, emozioni e analisi, offrendo uno sguardo diversificato sul mondo, attraverso il miglior cinema documentario e il grande giornalismo. I sei appuntamenti affrontano tematiche cruciali, tra cui il conflitto in Ucraina con «20 days in Mariupol», la sorveglianza e la repressione in Cina con «Total trust», le lotte per i diritti delle donne in Iran con «Seven winters in Tehran», la ricerca di giustizia per le vittime del regime siriano con «The lost souls of Syria», il diritto internazionale con «Theatre of violence» e l’impatto delle lobby evangeliche sulla politica statunitense con «Praying for armageddon».