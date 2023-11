Da Suleiman a Maoz: come possiamo provare a comprendere il conflitto israelo-palestinese attraverso il cinema

Fra le diverse opere che vanno in questa direzione vale la pena citarne almeno due. «Personal Affairs» della regista Maha Haj è un divertente tentativo di riflettere su una delle questioni più dolorose per il popolo palestinese: quella dei confini, delle frontiere e dei conseguenti limiti alla libertà. La bravura dell’autrice consiste nell’astrarre dalla tragedia nei modi più inaspettati, come quando fa esplodere un tango appassionato e sensuale fra due giovani ragazzi arabi mentre sono trattenuti in checkpoint israeliano. Con «Gaza mon amour» i gemelli Tarzan e Arab Nasser – nati a Gaza e capaci di fuggire da quella prigione a cielo aperto con «un mare grande appena 5 chilometri» (come viene detto nel film) grazie alla passione sconfinata per il cinema – preferiscono non raccontare il conflitto o le costrizioni dei loro concittadini, ma mostrare come Gaza, per chi ci vive, sia (quasi) un posto come tutti gli altri. Un luogo dove si lavora, si ama, si muore e si aspetta che il tempo passi come in qualsiasi altro luogo, o forse in modo diverso, diversissimo, ma provando gli stessi sentimenti e le stesse emozioni di chiunque altro.