Con «Sacrae Scenae» il cinema esalta le devozioni popolari

Ma cosa intendiamo per devozioni popolari? In molti credono che siano pensieri irrazionali, un po’ antiquati al limite della magia. Altri invece le considerano come espressioni prive di un significato concreto, scollegate dalla realtà delle cose. In molti propongono come alternativa «religiosità popolare» o «folclore religioso». Ed è proprio in quest’ultime definizioni che troviamo, come ben spiegato da don Antonio, quel sistema di valori, credenze ed espressioni che costituiscono in verità la saggezza di un popolo: le devozioni popolari sono infatti un dialogo tra la cultura di un territorio e il Vangelo. La rassegna, che vuole proprio raccogliere, documentare e tramandare questo patrimonio, è organizzata da Vivi Ardesio, con la direzione artistica dell’Associazione Cinema e Arte, con promotori Comune di Ardesio e Pro Loco Ardesio, e in collaborazione con la Parrocchia di Ardesio e il sostegno e patrocinio di numerosi enti e partner.