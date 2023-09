Tre modi di bere vino che un sommelier non vi consiglierebbe mai

Non me ne vogliano i miei amici appassionati. È chiaro che una bella bottiglia di vino, soprattutto se si tratta di un’etichetta pregiata, è un milione di volte meglio. Ma non mi sento di bocciare il vino in lattina. Ha alcuni vantaggi, soprattutto per l’asporto. Intanto rimane fresco più a lungo rispetto alle classiche bottiglie di vetro. Non servono strumenti particolari per aprirlo, un semplice gesto con le dita e il gioco è fatto. Non pesa come il vetro nello zaino (quindi, se lo portate in montagna e lo bevete, anche i rifiuti che dovete riportare a casa sono molto più leggeri). E in ultimo non è fragile, quindi non rischiate di rovesciarvi in borsa il succo d’uva fermentato.