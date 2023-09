Domeniche a km0, alla scoperta della Bassa Bergamasca e dei suoi prodotti

Gli obiettivi del progetto non si concludono qui. Infatti, il calendario coinvolge tutti i comuni del Distretto, come già detto dieci in totale, creando una continuità tra un appuntamento e l’altro. La periodicità degli eventi permetterà a chi non può partecipare al mercato nel proprio comune di visitare quello successivo. Oltre alla possibilità di scoprire nuovi produttori, questa diventa l’occasione per reinterpretare il territorio. I comuni si trasformano in un unico luogo, in cui si può costruire un legame virtuoso tra produttore, negoziante e pubblico.