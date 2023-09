Programmi per il weekend? Sì, a Treviglio

Per la sua settima edizione, quest’anno lo «Street Food Festival» porterà tante novità, gustose e… logistiche! Innanzitutto, per gli amanti del buon cibo e della comodità, la zona ristoro verrà allestita non solo in Piazza Matteotti, ma anche in Piazza Garibaldi. Una scelta dettata da una parte dalla necessità di migliorare la viabilità di Piazza Insurrezione, e dall’altra per promuovere la cultura e bellezza del posto, come sottolinea il Sindaco Juri Imeri: «Modificare il layout dei banchi è anche un segnale chiaro di integrazione totale con la città, perché un evento di questo tipo sa richiamare tantissime persone che potranno godere dei negozi, dei servizi e dei luoghi culturali di Treviglio».