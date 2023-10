coseserie: «Everything now». Se la vita (s)corre, fermati e prendi fiato

Ben presto mi sono resa conto che non riuscivo più a immedesimarmi in Mia, nel suo egoismo, nel suo non accorgersi di tutti i sacrifici che suo fratello, i suoi genitori e i suoi pari stavano facendo per lei. E qui non si trattava semplicemente del fatto che stavo guardando i capricci di un’adolescente. Ma piuttosto si trattava di prendere coscienza che anche io, come Mia, avevo paura di guardarmi allo specchio, di riconoscermi in lei. «Sono tornata al punto di partenza. Anzi, ora è peggio perché so che non c’è via di scampo. E mi sento così sola, non riesco a connettermi con le persone e non capisco perché».