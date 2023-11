Dariush Mehrjui, mille sfumature di cinema iraniano

Durante un viaggio di Mash Hassan, la mucca muore senza motivo. La moglie del protagonista è confusa e preoccupata e chiede aiuto agli abitanti del villaggio per informare il marito di questo sfortunato incidente. Questi seppelliscono la mucca nel cortile della casa di Mash Hasan e decidono di mentire, dicendo che la mucca è scappata. Quando Mash Hassan torna dalla città, va prima di tutto alla stalla per chiedere come sta la mucca, ma della mucca non si hanno notizie. I compaesani cercano allora di aiutarlo ad accettare la notizia della fuga della mucca, ma Mash Hassan non la accetta e li attacca con rabbia. I residenti sono costretti quindi ad ammettere che la mucca è morta, ma Mash Hassan crede che i “Bluris” (un gruppo di abitanti del villaggio che rubano per vivere) abbiano rubato il suo animale. A poco a poco, i segni della follia compaiono. Mash Hassan pensa di essere una mucca, inizia a mangiare foraggio e fa i versi della mucca. Il finale è amaro e scioccante.