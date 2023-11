Cinema e cibo, le dimensioni del desiderio

GC: L’idea era di dare un’ampia panoramica, di non chiuderci in un filone particolare, ma di toccare un po’ tutto per dimostrare in quante declinazioni si può parlare di cibo nel cinema. Ci sono film completamente dedicati al tema, film che dedicano una scena chiave a quello, film che utilizzano il cibo per dipingere un intero mondo. «Blade Runner», ad esempio, non ha il cibo come tema principale ma è interessante vedere come lo inseriscono – nella sequenza dove lui mangia alle bancarelle cinesi – in un contesto del futuro, come viene immaginato. Abbiamo cercato di fare un viaggio che passi attraverso diverse suggestioni: una panoramica sui tanti modi di usare il cibo al cinema, sia in senso tradizionale che metaforico, sia per parlare del presente che del futuro. Io, più precisamente, interverrò come specializzato sull’horror, dove – seppur non ne parleremo per restare su un’idea classica di cibo – spesso il cibo sono le persone stesse.