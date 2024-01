Con «Orobie Film Festival» la montagna diventa il cuore della pellicola

«Spirit of the mountain» promuove due concorsi, uno cinematografico ed uno fotografico, ai quali possono iscriversi registi indipendenti, case di produzione, fotografi professionisti ed amatori con opere che raccontano la montagna. Novità di questa edizione, dal titolo «OFF», è il concorso «Racconti di montagna», per celebrare le terre alte del mondo. Sono invece 21 gli scatti scelti per il «Concorso Fotografico – Premio Provincia di Bergamo», che verranno proiettati all’inizio di ogni appuntamento del festival e che saranno riproposti negli altri eventi del «Circuito Spirit of the mountain 2024».