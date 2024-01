Un «Pigiama per sei» per disegnare e capire i rapporti umani

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Ambaradan. Il biglietto per lo spettacolo «Pigiama per sei» ha un costo di 15 euro, ridotto a 8 euro per persone con disabilità al 100 per cento. È possibile acquistare i biglietti d’ingresso, previa prenotazione sul sito della Rete Bibliotecaria Bergamasca, nella settimana in cui si svolgerà lo spettacolo: giovedì 18 gennaio dalle 15 alle 18 in biblioteca, venerdì 19 gennaio dalle 10 alle 12.30 in biblioteca e il giorno dello spettacolo, presso il Teatro Civico, dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 20.50.