Dalla Lapponia alla Presolana, per i mercatini di Natale arrivano anche gli elfi

Tutto il mese prima di Natale in Presolana sarà quindi un susseguirsi di appuntamenti per grandi e piccini, ma gli ultimi giorni dell’anno per chi ama la musica saranno assolutamente da non perdere: primo appuntamento il 28 dicembre con il caratteristico concerto itinerante delle Cornamuse Orobiche, con l’esibizione della Banda Presolana all’insegna delle canzoni natalizie e la serata con il Coro gospel Academy Ensemble , che sul palco del cinema «Agli abeti» proporrà il grande concerto di fine anno. Chiusura in grande il 31 con il Capodanno in piazza a Castione, per brindare tutti insieme al 2024.