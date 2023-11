In Città Alta la prima «Festa del cioccolato», Cittadella Edition

«Il cioccolato non è un materiale semplicissimo da scolpire, perché subisce le diverse temperature. Un solo grado può fare la differenza» ricorda Manenti, che potrete vedere all’opera a partire dalle ore 9, armato di piccole sgorbie. Potete passare per ammirare il suo lavoro o anche per assaggiare una delle scaglie di cioccolato che si staccheranno durante la lavorazione: ecco quando si dice no waste. Alle ore 16, l’organizzazione dell’evento e le istituzioni saranno invece in piazza per omaggiare i commercianti di Città Alta della bella scultura.