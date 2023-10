Marta Villa, «il cibo è memoria, cultura, identità e storia»

Cosa si intende per antropologia dell’alimentazione? «Questa materia studia la relazione tra l’uomo e ciò di cui si alimenta. Non è solo una questione di sopravvivenza (come per gli animali) ma è anche un aspetto fortemente culturale» mi spiega la professoressa Villa. È una scienza che approfondisce i meccanismi che mettono in relazione l’addomesticamento che gli umani fanno dei prodotti alimentari. «Per fare un esempio, un cereale come il grano esiste praticamente in tutto il mondo, ma viene preparato in modo diverso da diverse culture».