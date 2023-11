Tre ricette dal mondo per celebrare Ognissanti e il giorno dei defunti

Archiviato il cambio dell’ora e chiuso il mese di ottobre, arriva la settimana in cui si celebrano le festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. Queste ricorrenze fanno parte della tradizione di diverse culture, non solo della nostra. E se per quest’anno volete cimentarvi in qualcosa di nuovo, mettendo da parte le tipiche fave dei morti, ecco alcune idee per voi.