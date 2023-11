Sul monte Grem dal passo di Zambla, un itinerario per tutte le stagioni

Dalla croce procediamo in direzione nord est scendendo per la ripida traccia che in pochi minuti consente di raggiungere la sottostante bocchetta di Grem (1976m). D’innanzi a noi è cima Foppazzi (2093m) che pare strizzarci l’occhio. In effetti non l’abbiamo mai salita, perciò… via, verso la nuova meta! Non esiste un sentiero ufficiale ma la traccia è evidente e non presenta insidie. I nostri passi sono allietati dalla prima neve stagionale, solo una spruzzata, ma è sufficiente a divertirci. In breve raggiungiamo la piccola croce da cui si gode di una prospettiva nuova e più ampia verso le Orobie seriane.