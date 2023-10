Cavalli, laghetti e casere. Il giro della conca dei monti Fioraro e Azzaredo

Dinnanzi a noi si apre maestosa la conca di Cà San Marco, a sinistra spiccano gli aspri pendii della Valmoresca mentre a destra si può ammirare la conca del monte Fioraro, che rivela nei dettagli le tappe della escursione odierna. I silenzi che fino adesso hanno caratterizzato il nostro cammino vengono rotti dai rombi dei numerosi motociclisti diretti al passo. Scendiamo alla casera Ancogno Vago, anch’essa chiusa, per poi risalire qualche metro fino a intercettare la strada statale in corrispondenza di un ampio tornante. Al termine della curva imbocchiamo l’antico acciottolato della Via Priula che ci riporta sulla statale, poco sopra, in prossimità della Cà San Marco (1829m). La casa cantoniera è ancora lì, dopo secoli, a rassicurare i viandanti con la sua possente struttura. Fu iniziata nel 1593 e terminata nell’estate del 1594. Disponeva di tre stalle, di un locale a osteria e di cinque stanze adibite a vari usi, fra cui una collettiva per i viandanti. Non fu sempre abitata. Non era facile trovare custodi disposti a trascorrere lunghi inverni a quelle quote per magri compensi.