Il Castello di Marne: un sogno che si tramanda da sei generazioni

Nel caseggiato che un tempo ospitava le scuderie, il maniero ospita oggi le cucine, le aree di preparazione per gli alimenti e i magazzini. Non è sempre stato così. «Quando sono nato io – racconta Marco – i cavalli già non c’erano più. Ricordo però che mia nonna raccontava come una volta alla settimana il carretto partisse da Marne e andasse in Città Alta, in via Porta Dipinta, dove lei abitava, a prendere le lenzuola da lavare. Qua vicino, le lavandaie immergevano i panni sporchi nel torrente e poi li stendevano sui prati».