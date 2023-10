Averara e i suoi borghi, terre di confine dove il tempo si è fermato

Il piano per oggi è quello di salire in Val Brembana, e a giudicare dal traffico non sono l’unica ad aver scelto questa meta. La mia destinazione è Averara, un piccolo comune di nemmeno duecento abitanti. Come sempre, non so nulla di quello che troverò, ma non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà questo nuovo pezzetto di mondo che sto per esplorare. Sono fiduciosa: la Val Brembana è la mia valle bergamasca preferita perché, oltre ad offrire agli occhi dei visitatori paesaggi meravigliosi, è ricca di arte e di storia. Una storia che si intreccia alle storie di tanti di noi che in quei luoghi sentono quell’inconfondibile profumo di casa dei nonni, robusto e delicato come i legami con la propria terra di origine.