Piccoli borghi, grande bellezza: la ValSeriana tra natura e cultura

Dall’arco di accesso al Borgo Taramelli, su cui veglia una «Madonna con Bambino», si viene catapultati indietro nel tempo, tra la pietra delle case e il legno degli infissi degli edifici. Dal più antico caseggiato, risalente al Cinquecento e che si affaccia per metà sul borgo e per metà su piazza Europa, era stato ricavato l’ex Albergo Falcone, di proprietà della famiglia Taramelli, che aveva già un albergo ad Albino e da inizio Novecento sfruttò l’avvento della villeggiatura a Selvino. Sembra che la finestra ad arco con lo stemma che si trova all’imbocco del borgo fosse in origine proprio l’ingresso all’ex Albergo. Non ci resta che immaginare di essere nel 1563, come riporta lo stemma: non sarà difficile, immersi nell’atmosfera senza tempo di Borgo Taramelli.