amisuradibici: davvero in città non c’è spazio per le bici?

Negli ultimi anni in molte città italiane, tra le quali Bergamo, sono stati fatti diversi interventi volti a rendere la mobilità più sostenibile e in particolare sono state realizzate nuove piste ciclabili tracciando linee tratteggiate a bordo carreggiata (le cosiddette bike lines) e ampliando i marciapiedi di modo che possano ospitare anche le due ruote. Questi interventi vengono spesso presentati con toni trionfalistici: «Nuovo tratto ciclabile in via Tal1» (100 m), «Allargamento del marciapiede in via Tal2» (50 cm), «Completamento dell’attraversamento ciclopedonale in via Tal3» (installazione di un semaforo a chiamata), quasi come se fosse in corso una rivoluzione della mobilità cittadina.