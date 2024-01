Osio Sotto invita a scoprire e crescere: i Bibliocorsi illuminano l’inizio dell’anno

Parlando di oggi, Ciro sottolinea come la biblioteca abbia un valore significativo per la comunità. A Osio, e in piccole realtà simili, le biblioteche stanno evolvendo per scardinare e opporsi all’idea che i libri stanno scomparendo. Sono diventate motori culturali attivi, coinvolgendo la comunità in varie iniziative. «Per esempio, organizziamo eventi per i bambini e i giovani, contribuendo così a mantenere vivi la cultura e l’interesse per la lettura».