«Costantino Beltrami. Il sogno di un Nuovo Mondo», la mostra che ogni bergamasco dovrebbe vedere

Nel 1797, in qualità di soldato della Repubblica cisalpina, è tra coloro che innalzano in Piazza Vecchia l’Albero della libertà; nello stesso periodo lascia Bergamo per intraprendere, nel giro di pochi anni, una carriera strepitosa, ricoprendo incarichi di prestigio prima nell’ambito dell’approvvigionamento delle truppe francesi e successivamente nella magistratura, che lo condurranno nelle Marche. Qui, avvia una produttiva azienda agricola e, complice la sua affiliazione alla massoneria, comincia a tessere relazioni sociali e culturali fondamentali per il suo futuro. Si pensi, per esempio, a quelle con la contessa d’Albany (amante di Vittorio Alfieri, nonché moglie di Carlo Edoardo Stuart, pretendente giacobita al trono d’Inghilterra), nel cui salotto si riuniscono letterati del calibro di Ugo Foscolo e Lord Byron; ma anche a quelle con l’amata Giulia de Medici Spada. Sono la morte di quest’ultima e l’accusa di cospirazione contro lo Stato Pontificio (e di presunte simpatie carbonare) a spingerlo, nel 1821, a lasciare l’Italia per un “pellegrinaggio” che lo conduce inizialmente in Europa (Francia, Germania, Inghilterra) e, in seguito, negli Stati Uniti.