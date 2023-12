A Clusone è «Tempo di Natale!»

A guidare i visitatori lungo le vie del centro non saranno però solo il profumo delle prelibatezze natalizie o il calore delle luci. Un’altra protagonista del Natale a Clusone è infatti la musica: i passanti saranno sempre accompagnati da una meravigliosa colonna sonora natalizia in filodiffusione. In calendario poi tanti spettacoli con artisti di talento. Ad aprire la settimana più magica dell’anno ci sarà domani (19 dicembre), alle 17.30 e alle 20.30 presso il Teatro Mons. Tomasini, «La fabbrica di cioccolato», il concerto di Natale degli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Clusone. Per la Vigilia, il 24 dicembre, la musica dal vivo animerà il centro storico grazie alle pastorelle natalizie del Coro Idica e della Banda Cittadina Giovanni Legrenzi, per poi tornare in teatro con il tradizionale concerto di Santo Stefano, il 26 dicembre, alle ore 21. La stessa location ospiterà il 28 dicembre alle ore 16.l30 anche lo spettacolo teatrale per bambini «La rivincita delle sorellastre» de«“Il Divano delle Favole», ad ingresso gratuito fino agli 11 anni, per i più grandi a 5 euro.