Con «Il Natale a 1000», l’altopiano di Selvino Aviatico si veste a festa

Partite quindi da qui per scoprire l’altopiano e i suoi eventi. Non perdetevi, innanzitutto, tutto il bello dei Mercatini di Natale. Le caratteristiche casette in legno, nei giorni 29, 30 dicembre, 5 e 6 gennaio, accoglieranno oltre ai numerosi hobbisti anche diversi operatori del food. Saranno presenti infatti i mercatini Coldiretti “Campagna amica”, con cui da anni l’altopiano collabora per diffondere e promuovere prodotti a kilometro zero.