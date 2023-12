Al Natale di Bonate Sotto partecipa tutta la comunità

Per più di un mese Viale Rimembranze, con la sua pista, sarà un punto nevralgico per il paese, un luogo di ritrovo e un centro aggregativo per tutte le età. «Quello che più ci interessa – continua Francesca Monzani – non è tanto la pista di pattinaggio in sé, ma ciò che si crea attorno: vengono attivati i giovani universitari, addirittura qualche ragazzo delle superiori, e vengono coinvolte le associazioni del paese tra cui l’Associazione Genitori». E poi, c’è il gruppo Alpini, che oggi pomeriggio a partire dalle 15 scalderà i corpi (e gli animi, non dimentichiamolo) con caldarroste, vin brulè, salamelle e dolci.