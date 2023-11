A Treviglio l’inverno è un po’ più magico (e anche solidale)

Non c’è inverno senza pista di pattinaggio. Quest’anno, la tradizionale pista allestita in Piazza Setti si è fatta più grande: si potrà volteggiare sul ghiaccio fino al 7 gennaio. Non vi sentite abbastanza coraggiosi per giravolte e piroette? Non perdetevi, il giorno di Santo Stefano, la performance di pattinaggio artistico dei campioni Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Ad animare il capodanno trevigliese, sempre in Piazza Setti, sarà invece la musica di Italiana Band. E ancora, Piazza Setti ospiterà anche un’imperdibile «Festa della Befana», il 6 gennaio. Per l’occasione, Fabiana Animazione proporrà attività per i bambini e i ragazzi, coadiuvata da alcune realtà del territorio.