A Clusone è «Tempo di Natale!»

Torna anche nel 2023 il consueto appuntamento con la notte bianca per le vie del centro storico. Sabato 9 dicembre Clusone ospita una serie di attività dedicate a grandi e piccini, per festeggiare tutti insieme durante il weekend dell’Immacolata. In questo speciale momento ci saranno le giostre, le bancarelle in piazza Manzù, spettacoli in piazza Martiri e in piazza Baradello, show itineranti con i trampolieri e mascotte per bambini.