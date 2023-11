Solto Collina si veste a festa per il celebre «Mercatino nella Via»

Per gli amanti del modellismo, l’installazione del Fantasia Express presso la biblioteca sarà una tappa obbligata. E per chi cerca quel qualcosa in più, il «Fuori Mercatino» in via Teodoro Foresti, 34, sarà un tripudio di promozioni offerte dai commercianti locali. I più piccoli, inoltre, potranno vivere la magia di Santa Lucia consegnando le loro letterine nello «studiolo di Santa Lucia» nel Cortile della biblioteca, che rimarrà aperto fino a lunedì 11 dicembre. E per deliziare il palato, non mancheranno i punti ristoro: l’Oratorio S. G. Bosco e il Cortile Pozzi, dove gustare prelibatezze del territorio e prodotti come i ravioli tipici di Solto Collina.