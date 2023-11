Sempre25Novembre, con Sorgenia contro la violenza di genere

Sabato 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e anche quest’anno Sorgenia, l’azienda energetica votata a sostenibilità e innovazione, rinnova il proprio impegno per contrastare il fenomeno della violenza di genere. È solo di pochi giorni fa l’ennesima drammatica notizia di cronaca che ha raccontato di una giovane vita spezzata, di un uomo che le toglie la vita e della fine di un rapporto mai accettato. Con le lacrime agli occhi e il cuore pesante, cerco le parole per raccontare una dolorosa realtà dove i dati non sono solo numeri, ma il dramma di tante, troppe famiglie. Dall’inizio del 2023 a oggi le vittime di femminicidio in Italia sono state 105, 82 delle quali in ambito familiare. Sono numeri che spaventano e che ci dicono che occorre davvero intervenire per cambiare le cose, che non possiamo più limitarci a guardare e a leggere con angoscia queste notizie.