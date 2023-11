È a Clusone la «Casa Bergamasca di Babbo Natale»

«L’idea è nata per destagionalizzare la nostra attività alla fattoria – spiega Abbadini – Tutto è cominciato nel 2007 a Gorno, con l’obiettivo di incentivare le visite delle famiglie nel periodo delle vacanze natalizie. Ora abbiamo una decina di collaboratori a darci una mano». Ecco come è nata la «Casa di Babbo Natale», che ha attratto via via un flusso sempre più consistente di visitatori, non solo dalla provincia. La «Casa del Babbo» si è spostata di anno in anno in tanti luoghi suggestivi della bergamasca: a Gromo, Gandino, Oneta. A Clusone era già stata, ma non a Villa Balduzzi. Un bel modo per stare in famiglia e riscoprire le bellezze del territorio in un’atmosfera magica.