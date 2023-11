Manieri, castelli e dimore storiche: un tuffo nel passato della Media Pianura Lombarda

«La manifestazione “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” di domenica 3 dicembre chiuderà il nostro fittissimo calendario» dichiara il presidente dell’associazione Giuseppe Togni. «Per l’associazione, il 2023 è stato un anno colmo di soddisfazioni, ma anche di sfide, in cui si sono realizzati e portati avanti numerosi progetti di cui ne cito solo alcuni: “INEDITA-Nuovi racconti per luoghi antichi”, che ha visto la realizzazione di 12 spettacoli inediti in 12 località sparse fra Bergamo e Brescia; “Natura & Cultura”, la rassegna teatrale che porta lo spettacolo nella natura facendo scoprire al pubblico scorci e luoghi naturalistici della Media Pianura Lombarda, la manifestazione cicloturistica “Gravel sul Serio”, che si riconferma come un apprezzatissimo appuntamento per gli amanti delle due ruote; la mostra: “Quadri come Luoghi” che ha raccolto opere di artisti italiani provenienti da tutta Italia esponendole in cinque sedi d’eccezione sparse nelle due province di Bergamo e Brescia; il format “Tesori da scoprire”, che ha coinvolto 13 comuni soci dell’associazione per una giornata dedicata alla promozione e valorizzazione del loro territorio e delle loro eccellenze gastronomiche».