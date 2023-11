Biohacking e transumanesimo, quando la tecnologia entra nel corpo umano

Se un corpo è malato, l’opinione pubblica accetta più facilmente e senza eccessive preoccupazioni che la tecnologia venga in suo soccorso, anche con elementi che, di fatto, si inseriscono in quel corpo convivendoci in maniera diretta. Diverso è il caso di Coffetti che non si è impiantato dei microchip sottopelle per guarire, ma per dare al suo corpo delle funzioni in più, alcune anche puramente ludiche come il magnete o il led luminoso, che altro non fanno che attrarre piccole parti metalliche o accendersi vicino a una fonte elettrica.