«ANonniMus» di Sabina Guzzanti. Alla fine vincono sempre i boomer

Il fatto che queste macchine vengano messe in difficoltà da un gruppo di esperti informatici d’età avanzata non solo è ironico, ma rappresenta anche un punto di svolta significativo sia nella storia che nella realtà. È vero: la costosissima casa domotica di Laura si pulisce da sola, è dotata di un frigo che ordina la spesa e ti mette a dieta, di un braccio robotico che cucina e pulisce, di un wc che fa l’analisi delle feci (e ti giudica se bevi un bicchiere di troppo). Eppure, alla fine, nonostante il tempo sottratto a tutte queste attività operose, Laura sembra sempre non avere mai tempo. Mai tempo per pensare, per respirare, per vivere.

Laura, infatti, non fa altro che preoccuparsi del tempo che risparmia e a quello che le resta a disposizione, ma poi, nonostante il romanzo sia ambientato in un futuro nel quale le macchine si guidano da sole, Laura abita a Roma e a Roma si sa, c’è sempre traffico.