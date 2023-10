«Brusaporto Retrocomputing». Anche il computer più vecchio (nelle giuste mani) può tornare a nuova vita

Come detto sopra, il «Brusaporto Retrocomputing» è un’esposizione di livello nazionale, per cui non ci saranno solo hobbisti bergamaschi, ma realtà provenienti da tutto lo stivale e non solo. Sarà così piacevole per gli avventori confrontarsi con realtà diverse, non solo per gusti in ambito hobbistico, ma anche per provenienza geografica vera e propria. Per fare qualche esempio, sarà possibile parlare con membri del Classic Devices Club di Grosseto , del MuPin (ovvero il museo piemontese dell’informatica) e dell’ European Society for Computer Preservation , un gruppo nato da appassionati Italiani, svizzeri e tedeschi che, oltre alla normale attività di preservazione dei vecchi home computer, si prefigge come obiettivo quello di rendere disponibili per la community di appassionati manuali e documentazioni tecniche.