Useremo ancora i social network nel futuro?

Il fatto è che tutte le volte che provo a estorcere qualche informazione su di loro o ad andare a spiarli sui social (perché mi capita di voler mostrare fiera una loro foto), finisco per imbattermi in profili sostanzialmente privi di immagini, o quando sono fortunata, in cui sono presenti poche storie in evidenza. Una tendenza abbastanza comune tra i giovanissimi, della quale proverò in questo articolo ad analizzare le cause sociali, partendo dall’affermazione di una mia collega dell’agenzia di comunicazione per cui lavoro: «Non c’è niente da fare, i ragazzi di oggi hanno una marcia in più».