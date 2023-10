Al Retroedicola Videoludica Club il videogioco diventa cultura

In quella che è l’idea ormai assodata del videogioco moderno in cui il giocatore è al pieno centro dell’esperienza ludica, Retroedicola va in totale controtendenza dando una propria dignità anche allo spettatore e al gioco stesso, riprendendo l’idea del classico momento nelle sale giochi in cui si faceva la fila per poter giocare all’ultima novità e, nel mentre, si commentava la partita di chi stava giocando in quel momento.