Un Black Friday speciale per i 25 anni di Oriocenter

Il Black Friday potrà essere così una valida occasione per iniziare a prensare ai regali di Natale e per concedersi qualche sfizio fashion . L’ampia offerta di Oriocenter non deluderà le vostre aspettative con ben 300 negozi a disposizione e molte nuove insegne che, recentemente, hanno ulteriormente impreziosito l’offerta, come l’apertura del primo store d’Italia di Plein Sport. Oltre a queste novità, nelle gallerie del mall troverete come sempre i migliori brand della moda – da Armani a Lacoste, da Twinset ad Elisabetta Franchi e molti altri – e 58 proposte di ristorazione con proposte gastronomiche di qualità e d’eccellenza. Ad arricchirire il pacchetto di esperienze per le famiglie ci sono anche ben 14 sale cinema, tra cui l’innovativa sala IMAX con schermo da 450 mq..