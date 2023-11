«Il folklore per la vita». Fare del bene a ritmo di musica

Indagare le proprie radici non per rivolgersi nostalgici al passato, ma per guardare con consapevolezza al futuro. Perché un edificio non può ergersi verso l’alto se non ha fondamenta ben solide. Questo è lo spirito che muove la FITP. Dal 1970 ad oggi, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari promuove la vitalità delle diverse culture delle regioni italiane con eventi, rievocazioni, momenti di incontro e confronto, ma anche studi scientifici e divulgativi.