A Scanzorosciate un vero Natale bergamasco tra mercatini, gusto e magia

Le strade storiche saranno arricchite da bancarelle e casette di legno, adornate con tesori luccicanti che cattureranno l’attenzione dei visitatori provenienti da ogni parte. Ma il Villaggio di Natale promette di essere più di una semplice esposizione di mercatini: sarà un’esperienza totale che coinvolgerà i sensi e l’anima di chi lo attraverserà. Per coloro che amano il brivido del ghiaccio sotto i piedi, la pista di pattinaggio nel cuore del borgo offrirà un’esperienza per divertirsi in compagnia. Aperta dal 25 novembre al 14 gennaio, diventerà un luogo di incontro e svago per giovani e adulti, principianti e professionisti. Gli istruttori saranno presenti per guidare chiunque vorrà migliorare le proprie abilità o per insegnare le tecniche di base a coloro che staranno cercando di padroneggiare i primi passi sulla pista.