Guida agli eventi del weekend (1 – 3 dicembre)

Per il festival internazionale « Donizetti Opera », verrà rappresentato oggi uno dei maggiori trionfi della carriera di Gaetano Donizetti, tanto da diventare il modello stesso del melodramma romantico italiano: « Lucie de Lammermoor ». Se preferite invece un bel tour tra i gioielli del nostro territorio vi suggeriamo di non perdere il percorso di visita da Osio Sotto a Crespi d’Adda, passando per Lallio : un viaggio che propone un nuovo modo di avvicinarsi ai nostri paesi ed esplorarne, in modo gratuito e guidato, l’offerta culturale e sociale.