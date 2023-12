È un «Natale d’Incanto» a Ponte San Pietro, la “Città dei Presepi”

Le suggestive luminarie natalizie si sono accese già domenica 26 novembre a Ponte San Pietro, ma con questa settimana si entra davvero nel vivo degli eventi in programma per il mese di festività natalizie a misura di famiglia, in collaborazione con le realtà associative del territorio. Domani pomeriggio, 12 dicembre, Santa Lucia farà il suo ingresso in paese per portare dolcetti e caramelle ai bambini. Per l’occasione, al posto del solito asinello sfreccerà in vespa, scortata dalle moto del Vespa Club.