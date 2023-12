Santa Lucia a Seriate: un mese di magia, tradizione e divertimento

Domenica 10 dicembre, la Festa di Santa Lucia si articola in tanti appuntamenti ospitati da altrettanti luoghi della città. La biblioteca civica G. Gambirasio sarà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, attivando per l’occasione uno spazio gioco per bambini dagli 0 ai 6 anni a cura della Casetta sul Serio. Inoltre, si terrà «Un libro per me», appuntamento in cui verrà regalato un libro a tutti i bambini residenti a Seriate nati nel 2021 e 2022. Un modo per festeggiare insieme e ricordare che non è mai troppo presto per iniziare a giocare e ad amare i libri.