Dal videomapping alle degustazioni, tutto il bello di «Sarnico Magic Christmas»

Non è finita qua: sabato 16 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, Piazza Umberto I ospiterà La Compagnia del Re Gnocco, associazione di cultura popolare proveniente da Mapello. Durante il pomeriggio, gli Elfi de La Compagnia del Re Gnocco, noti per la loro maestria nell’arte dei giochi in legno, arriveranno in piazza accompagnati da una figura molto amata: Babbo Natale con la sua grande slitta. Grandi e piccini potranno salire a bordo e scattare una simpatica foto ricordo. La magia continuerà anche intorno alla slitta. Gli Elfi allestiranno infatti una miriade di giochi tradizionali in legno, opere d’arte create sapientemente durante l’anno. Nel pomeriggio, la piazza si trasformerà in una sala da lettura all’aperto: uno degli Elfi inizierà a leggere una fiaba natalizia, invitando i bambini all’ascolto.