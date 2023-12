Natale a Levate, fra mercatini, musica e tradizioni

Quattro gli appuntamenti da non perdere per tutti i bambini presso la biblioteca. Martedì 12 dicembre, come da tradizione, tutti in fibrillazione per l’arrivo della santa più amata dai bambini: Santa Lucia. Ritrovo alle 16.30 in biblioteca con «Una Lanterna per Santa Lucia»: una serie di letture a tema seguite da attività creative per la costruzione di una lanterna (per bambini dai 3 agli 8 anni, iscrizioni entro sabato 9, portare un barattolo di vetro grande). A seguire alle 18 tutti davanti alla chiesa per veder sfilare Santa Lucia in persona, una tradizione che tutti gli anni richiama grandi e piccini. Non dimenticate la vostra letterina!