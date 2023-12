I velocisti del cubo di Rubik si ritrovano a Treviglio. E non sono solo geni della matematica

La prima domanda, ovviamente, non poteva che riguardare proprio Cubing Italy e il suo ruolo nelle competizioni di speedcubing. «Cubing Italy riprende i valori e la missione della WCA e opera per suo conto in Italia. Nasce formalmente nel 2020 dall’esigenza di dare una struttura a un movimento italiano che in realtà esiste dal 2007, anno in cui si è svolta la nostra prima gara. Fino al 2010 organizzavamo amatorialmente una singola competizione l’anno, poi il movimento dello speedcubing italiano è cresciuto e, di conseguenza, sono aumentate anche le gare da organizzare. Ad un certo punto, siamo arrivati a capire che non potevamo più andare avanti a creare questo tipo di eventi sobbarcandoci privatamente questioni come spese di viaggio e trasporto materiali. Serviva un’associazione solida in grado di sostenere la mole di lavoro che si stava venendo a creare».