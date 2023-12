In Val di Scalve un inverno tutto da vivere tra sport, cultura e artigianato

Se quest’inverno cercate il paradiso della neve e del divertimento, sappiate che potete raggiungerlo facilmente da Bergamo con solo un’oretta e mezza di strada. La Val di Scalve – la terra della regina delle Orobie, la Presolana con i suoi 2521 metri di altezza – vi accoglierà con panorami mozzafiato tra sentieri, passeggiate e piste innevate che vi conquisteranno al primo sguardo. Per non parlare poi degli appuntamenti pensati per il periodo, tutti perfetti per trascorrere una piacevole giornata in compagnia e scoprire la bellezza di questa parte di provincia. Provare per credere!